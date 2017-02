Plus d'infos sur le concert Michel Portal & Paul Meyer à Paris

Mardi 21 février 2017, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides Festival Vents d'Hiver Distribution : Michel Portal et Paul Meyer, clarinettes Jérôme Ducros, piano Au programme : Mendelssohn, Konzerstück n°1 opus 113 et n°2 opus 114, pour deux clarinettes C.P.E. Bach, Duo pour deux clarinettes Mozart, Duos pour deux clarinettes Berg, Quatre Pièces, opus 5, pour clarinette et piano Schumann, Fantasiestücke pour clarinette et piano Deux des plus éminents virtuoses de la clarinette, qui ont tissé, de longue date déjà, une connivence artistique hors pair, conjuguent ici leurs talents dans ce programme au sein duquel leurs timbres s'affrontent, se défient et se fondent tour à tour. Avec ou sans l'accompagnement d'un pianiste, fidèle complice des prestations musicales de ce duo espiègle... et détonant !