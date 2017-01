Plus d'infos sur le concert Le Bal De Rosa à Paris

On débute avec bonne humeur avec Les Pianos à Bretelles : chant, accordéon, guitare et batterie pour ce quartet déjanté

Chaque Mercredi, la guinguette au bord de l'eau vous invite au Bal du Rosa. Des bals guinguettes aux sevillanes en passant par les reprises pop rock, le Rosa part en live !

Premier bal de l'année pour le Rosa Bonheur sur Seine qui continue de vous convier à ses mercredis dansants. On débute avec bonne humeur avec Les Pianos à Bretelles : chant, accordéon, guitare et batterie pour ce quartet déjanté qui célèbre les airs emblématiques du patrimoine fran?ais. Place à la folie guinguette avec l'association joyeuse du Rossignol de Montreuil, de Jojo les Bretelles, du Pompiste de Gennevilliers et de Fredzouille la Fripouille !

Avec le concours de Rainbow Evidanse, qui est une association membre de la FSGL (Fédération Sportive Gaie et Lesbienne) qui organise des activités autour de la danse à deux.

Site web : http://rosabonheur.fr/events/lebalguinguette110117

Infos réservation :

Tél. 0660558800 - Email. christophe@rosabonheur.fr