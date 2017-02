Plus d'infos sur le concert La Clarinette De Paul Meyer à Paris

Mardi 28 février 2017, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides Festival Vents d'Hiver Distribution : Orchestre de la Musique de l'Air Claude Kesmaecker, direction Solistes Philippe Brandeis, orgue Paul Meyer, clarinette Au programme : Saint-Saëns, Cyprès et Lauriers, pour orgue et orchestre Debussy, Nocturnes. Ext r. n°2 Fêtes, pour orchestre Rhapsodie en si bémol majeur, pour clarinette et orchestre Milhaud, Scaramouche, pour clarinette et orchestre Gould, Dérivations, pour clarinette et orchestre Bernstein, Prélude, Fugue et Riffs, pour clarinette et orchestre Candide, Ouverture pour orchestre Accompagné par l'excellente phalange de l'Armée de l'Air, l'organiste de Saint-Louis ouvre ce programme avec Saint-Saëns, lui-même titulaire en son temps d'une tribune voisine, celle de la Madeleine. Le clarinettiste Paul Meyer qui eut le privilège de tisser une étroite connivence avec le grand Benny Goodman, est ensuite le soliste d'un programme tout à la fois poétique, festif et même délibérément joyeux, flirtant avec le jazz.