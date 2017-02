Plus d'infos sur le concert Joutes Instrumentales. I à Paris

Lundi 13 février 2017, à 20h00 – Salle Turenne Festival Vents d'Hiver Distribution : Paul Devoyon et Dong-Suk Kang, direction artistique Roland Daugareil, Dong-Suk Kang et Akiko Nanashima, violons Françoise Gnéri, alto Matthieu Lejeune, violoncelle Vincent Lucas, flûte Florent Héau, clarinette Pascal Devoyon et Rikako Murata, piano Au programme : Mozart, Quatuor en sol majeur, KV 285a, pour flûte et cordes Khatchatourian, Trio en sol mineur pour clarinette, violon et piano Rota, Trio en sol mineur pour clarinette, violoncelle et piano Chausson, Concert en ré majeur, opus 21, pour piano, violon et quatuor à cordes En écho au Séoul Spring Festival, de grands musiciens coréens et français, au sommet de leur art, se livrent en toute connivence à des joutes instrumentales sur les cimes musicales. Précieuses oeuvres rares exhumées pour la circonstance et purs chefs-d'oeuvre du grand répertoire pour cordes, piano et vents s'y côtoient en toute harmonie. Sous le haut patronage de l'Ambassade de Corée Sous l'égide et avec le soutien du Centre culturel Coréen