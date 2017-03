Plus d'infos sur le concert Henri Demarquette à Paris

Jeudi 9 mars 2017, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides CyclePremières Armes Distribution : Orchestre à cordes de la Garde républicaine Sébastien Billard, direction Solistes Henri Demarquette, violoncelle L'artiste lauréat(e) Prix Fondation Safran pour la Musique 2016, violoncelle Au programme : Respighi, Airs et Danses antiques : Suite n°3, pour orchestre C.P.E. Bach, Concerto en la majeur, pour violoncelle et orchestre Duport, Concerto n°6, pour violoncelle et orchestre Vivaldi, Double concerto en sol mineur, pour deux violoncelles et orchestre Nielsen, Petite Suite, pour orchestre Couronné(e) a l'issue du concours du 17 octobre 2016, le (la) jeune violoncelliste, Prix Fondation Safran pour la Musique 2016, bénéficie du chaleureux parrainage du grand violoncelliste Henri Demarquette. Après le concerto de Bach joué par le Prix Safran 2016, en soliste avec la Garde républicaine, c'est ensemble qu'ils interprèteront donc le double concerto de Vivaldi, en toute complicité musicale. Sous l'égide et avec le soutien de la Fondation Safran pour la Musique