Plus d'infos sur le concert Guts & Friends - Dance, Love & Die à Paris

GUTS & FRIENDS - C'est reparti !!!

Après le succès retentissant de la 1ère édition en octobre dernier, Dance, Love & Die revient au Flow le dimanche 26 février de 17h à 21h NON STOP !

Au programme : Encore Plus de danse, de musique et de folie !

Dance, Love & Die c'est LE concept de soirée dominical crée et imaginé par Guts. Producteur fran?ais, beatmaker et DJ de renom, GUTS vous embarquera pour un tour du monde en musique made by himself où la danse sera maitre mot.

Entouré sur scène de musiciens reconnus :

Cyril Atef (batteur de -M-, Bumcello...)

Florian Pellissier (pianiste de Guts live band, Cotonete...)

Erwan Loeffel (percussionniste de Camarao Orkestra...)

Franck Chatona (Saxophoniste Cotonete...)

Paul Bouclier et Christophe Touzalin (Trompettiste Cotonete...)

Benoît Giffard (Trombone Cotonete)

Et de 2 chanteuses aussi connus que talentueuses qui vont rapidement faire monter la température :

FLAVIA COELHO et Yaite Ramos (La Dame Blanche), GUTS a réussi le pari de réunir le meilleur d'un DJ set et le meilleur d'un Concert en une soirée.

Et pour parfaire le tout, vous retrouverez également DJ May Din et surtout 2 invités surprises, inattendus et bien connus de tous nous font l'honneur de rejoindre cette 2ème édition Dance, Love & Die.

So Let's Dance, Love & Die !

Site web : http://www.flow-paris.com/guts/

Infos réservation :

FNAC Tél. 01 44 05 39 50