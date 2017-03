Plus d'infos sur le concert François Dumont, Les Pléiades à Paris

François DumontpianoLes Pléiadessolistes des SièclesGabriel FauréQuatuor pour piano et cordes en do mineur, op. 15, n°1Charles DanclaSymphonie concertante pour 2 violons et piano, op. 109, n°3Henri VieuxtempsÉlégie pour alto et piano, op. 30Louis Théodore GouvyImpromptu pour violoncelle et quatuor à cordes en ré majeur