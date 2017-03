Plus d'infos sur le concert Belle Epoque W/ Bedouin, Edouard, Moon, Emmanuel Russ & More à Paris

Belle Epoque! pour son premier opus de l'année vous offre un peu de soleil mélodique pour réchauffer vos coeurs et combler vos oreilles avec BEDOUIN, le duo de Brooklyn dans la lignée ethno house d'artistes tels qu'Acid Pauli, Nu ou encore Rampue que nous vous avons fait découvrir au Cabaret Electronique.Ils seront accompagnés de nos résidents EDOUARD! et EMMANUEL RUSS qui vient de rejoindre l'équipe.ROZOO et MOON chaufferont la terrasse avec une vue imprenable sur le coeur de notre belle capitale dès 22h.