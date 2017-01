Plus d'infos sur le concert Bach & Telemann à Paris

Jeudi 19 janvier 2017, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides Cycle Lauréat des Victoires de la Musique Classique Distribution : Orchestre de chambre de Toulouse Gilles Colliard, direction et violon Soliste Benjamin Alard, clavecin Au programme : Bach, Suite en sol Telemann, Don Quichotte – Lus tige Suite Bach, Concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052 L'Orchestre de chambre de Toulouse et son chef musical Gilles Colliard rendent ici hommage au grand Telemann, à l'occasion des 250 ans de sa mort et ont choisi Benjamin Alard pour le concerto de Bach en ré mineur qui viendra conclure ce concert. En digne héritier des grands maitres du renouveau baroque, ce jeune musicien, au talent notamment consacré par un 1er prix au Concours international de Bruges en 2004, mène une double et précoce carrière de claveciniste et d'organiste. Sous l'égide et avec le soutien du CIC. Concert diffusé sur Radio Classique