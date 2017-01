Plus d'infos sur le concert Les Samedis Au Rive Gauche : Make It Clap à Paris

Come on dance & Clap your hands !

Le tandem IN FUNK WE TRUST est invité à passer derrière les platines.

Leur mission sera de passer tous les bons ptits sons qui vont font lever, danser et sauter en tapant des mains !

On aime la Soul de James Brown, la folie de Busta Rhymes, le flow de Sean Paul, le swing de Ray Charles, la voix d'Alica Keys, le style de Drake, les refrains de Mary J. Blige, le timbre de Sia, les prod' de Dj Snake, la fraîcheur de Justin Timberlake et le Groove irrésistible de Bruno Mars !

? De délicieux cocktails préparés avec amour et bien entendu fait maison !

???????????|| ACCES / CONTACT ||???????????

Tarif : 10? (1 Shot offert à tous nos Fans Facebook)

Entrée gratuite sur mot de passe disponible ici :

http://rive-gauche.paris/free-liste-samedis-rive-gauche-de-passe/

Adresse : 1 rue du sabot 75006

Métro : Saint Germain des prés (Ligne 4)

Mail : contact@rive-gauche.paris

Les samedis au Rive Gauche, Groove et Débauche.

Infos réservation :

Tél. 0142714079 - Email. charlotte@areabox.Fr