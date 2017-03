Plus d'infos sur le concert Hommage Aux Castrats à Paris

Pièce musicale contée, un voyage qui vous fera découvrir, le répertoire baroque de ces sublimes « voix d'anges »

Aux XVIIé et XVIIIé siècles, les castrats enchantent et captivent les foules au service des grands princes italiens et des grandes cours européennes. Ils participent ainsi avec leur exceptionnelle tessiture à l'essor du théâtre vocal et à l'avènement de l'opéra florentin puis vénitien.

Sacrifiés sur l'autel de la pureté et de l'esthétique musicale et véritables symboles du bel canto, ils ont toujours exercé une fascination presque mystique sur leurs auditoires.

Il existe un lien étroit entre la Viole de gambe et la Voix humaine car les hommes ont de tout temps cherché dans les instruments de musique des sonorités proches de celle-ci?« ...jamais instrument n'en a approché de plus près que la viole, qui ne diffère seulement de la voix humaine qu'en ce qu'elle n'articule pas les paroles...» Jean Rousseau, Traité de la viole, Paris 1687. L'alchimie de ces deux voix « contre-ténor » et « viole de gambe » est une expérience unique.

Les pièces musicales vous ferons découvrir les atmosphères de l'Opéra au Salon, du baroque au romantisme, airs de Vivaldi, Haendel, Gluck, Purcell, Monteverdi, Bach, Porpora, Marin Marais...