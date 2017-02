Plus d'infos sur le concert Tamer Abu Ghazaleh à Paris

Un interprète et promoteur d'un large éventail de la musique et l'activité artistique agitée et inventive, Tamer Abu Ghazaleh est une figure de premier plan dans la culture arabe moderne. Le chanteur palestinien, multi-instrumentiste, compositeur et producteur a au cours des dernières années, collaboré à de nombreux projets musicaux, a publié un premier album et a fondé eka3 (2007), une plate-forme régionale dédiée à la promotion, la production, la distribution, et visiter la musique indépendante en arabe.Tamer Abu Ghazaleh est actuellement en tournée tout en préparant son deuxième album et la production de la musique d'un certain nombre de musiciens égyptiens talentueux. Il est également l'un des membres clés du nouveau pan-arabe Alif Ensemble.