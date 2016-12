Plus d'infos sur le Programme Des Concerts Classiques A Saint Julien Le Pauvre Avec Concert In Paris

Le concert Programme Des Concerts Classiques A Saint Julien Le Pauvre Avec Concert In Paris a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Festival Frederic Chopin :

Les plus belles oeuvres de Frederic Chopin (sur piano Steinway).

L'exceptionnel compositeur est servi par de grands interprètes dans un choix d'oeuvres étudiées pour l'intimité de la plus vieille église de Paris : Nocturnes, Valses, Etudes, Polonaises, Scherzos, Mazurkas,... :

- Mardi 27 décembre à 20h avec Junko Okazaki

- Mardi 3 janvier 2017 à 20h avec Junko Okazaki

- Vendredi 6 janvier à 20h avec Teresa Czekaj

- Vendredi 13 janvier à 20h avec Teresa Czekaj

- Vendredi 27 janvier à 20h avec Thomas Tobing

- Lundi 6 février à 20h avec Junko Okazaki

- Lundi 20 février à 20h avec Teresa Czekaj

- Vendredi 24 février à 21h avec Teresa Czekaj

- Lundi 6 mars à 20h avec Teresa Czekaj

- Mardi 21 mars à 20h avec Junko Okazaki

- Vendredi 24 mars à 21h avec Teresa Czekaj

- Mardi 28 mars à 20h avec Junko Okazaki

- Lundi 3 avril à 20h avec Junko Okazaki

Festival Liszt et Chopin :

Les oeuvres les plus BRILLANTES des deux grands compositeurs servies pas l'exceptionnelle virtuosité de l'un des plus grands pianistes actuels, : Rhapsodies Hongroises, Rêve d'Amour, la Campanella, Ballades, Nocturnes, Valses, Scherzos, Etudes, Berceuse ,...

avec Herbert Du Plessis, piano (Steinway)

- Samedi 31 décembre à 17h

- Lundi 2 janvier 2017 à 20h

- Samedi 14 janvier à 19h

- Lundi 16 janvier à 20h

- Jeudi 26 janvier à 20h

- Lundi 13 février à 20h

- Vendredi 17 février à 20h

- Jeudi 23 février à 20h

- Samedi 4 mars à 19h

- Lundi 13 mars à 20h

- Vendredi 17 mars à 21h

- Lundi 20 mars à 20h

- Lundi 27 mars à 20h

- Vendredi 31 mars à 21h

- Mardi 4 avril à 20h

Festival Beethoven et Chopin :

Un choix parmi les grandes sonates de Beethoven et les oeuvres favorites de Chopin interprétés par l'un des célèbres pianistes de Saint-Julien le Pauvre sur piano Steinway : Sonates ‘'Pathétique'', ‘'Clair de Lune'', Appassionnata'', Fantaisie-Impromptu, Valses, Grande Polonaise,...

Par Herbert Du Plessis sur piano Steinway

- Mercredi 28 décembre à 20h

- Vendredi 20 janvier à 20h

- Dimanche 29 janvier à 16h

- Dimanche 5 février à 16h

- Dimanche 26 février à 16h

Festival Beethoven, Chopin, Schubert :

Les oeuvres les plus brillantes des trois grands compositeurs interprétées par l'un des spécialistes de leurs oeuvres : Impromptues, Sonate ‘'Au Clair de Lune'', Préludes, Etudes, Ballade, Polonaise...

Par Thomas Tobing sur piano Steinway

- Dimanche 1er janvier 2017 à 19h

- Dimanche 15 janvier à 16h

- Lundi 23 janvier à 20h

- Dimanche 12 février à 16h

- Dimanche 19 février à 16h

- Mardi 21 février à 20h

- Jeudi 2 mars à 20h

- Dimanche 12 mars à 16h

- Dimanche 19 mars à 16h

- Jeudi 23 mars à 20h

Les plus belles pages pour piano : Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt... :

Sonates Pathétique, Impromptus, Rêve d'Amour, Nocturnes, Valses, 1ère Ballade, 2ème Scherzo...

Avec Philippe Alegre, piano (Steinway)

- Jeudi 29 décembre à 20h

- Mercredi 4 janvier 2017 à 20h

- Mardi 24 janvier à 20h

- Samedi 4 février à 19h

- Samedi 25 février à 19h

- Vendredi 10 mars à 21h

- Jeudi 30 mars à 20h

Accordéon à Paris, De Chopin au Tango... :

Le mariage de l'accordéon de concert et du piano pour un voyage à travers les époques et les styles, de Chopin à Caccini, Monti... en passant par le tzigane.

Emotion, virtuosité et humour seront au rendez-vous pour des concerts audacieux en compagnie de deux artistes passionnés.

avec Thomas Chedal Bornu, accordéon et Philippe Alegre, piano (Steinway de concert)

- Dimanche 1er janvier 2017 à 17h

- Lundi 27 février à 20h

- Vendredi 3 mars à 21h

Festival Chopin et Gershwin : La rencontre des deux grands compositeurs... :

An American in Paris, Summertime, Rhapsody in blue, le Cygne, Fantaisie-Impromptu, Etudes, Valses, Polonaise ‘'Héroïque'',...

avec Miho Nitta, piano (Steinway)

- Dimanche 8 janvier 2017 à 16h

- Samedi 28 janvier à 19h

- Vendredi 3 février à 20h

- Vendredi 10 février à 20h

- Dimanche 5 mars à 16h

- Samedi 18 mars à 19h

- Dimanche 26 mars à 16h

Hommage aux Castrats : Airs pour Farinelli :

De l'Opéra au Salon, du Baroque au Romantisme, Œuvres de Vivaldi, Haendel, Gluck, Tosti...

Dans l'intimité de la plus vieille église de Paris une promenade musicale hors du commun.

avec Nguyen Duy-Thông, Contre-Ténor.

- Vendredi 30 décembre à 20h, Laurent Colobert, piano

- Jeudi 5 janvier 2017 à 20h

- Lundi 30 janvier à 20h, au piano Olivier Dauriat

- Mardi 14 février à 20h, au piano Laurent Collobert (Concert Spécial Saint-Valentin)

- Samedi 11 mars à 19h, au piano Laurent COLLOBERT

Festival de Gospels et Negro Spirituals :

Dans le cadre unique de la plus vieille église de Paris l'orchestre propose au public un choix des plus belles oeuvres du répertoire : Oh Happy Day, Total Praise, Amen, When the Saints, Alleluia...

Avec le groupe Legend Singers (accompagnement piano Steinway de concert) dirigé par Jackson M'Pongo.

- Samedi 31 décembre à 20h

- Samedi 7 janvier 2017 à 19h

Anniversaire de la naissance de Frederic Chopin :

Les plus belles oeuvres de Frédéric Chopin : hommage exceptionnel à ce génie du piano par un des spécialistes de son oeuvre dans le cadre enchanteur de la plus vieille église de Paris (concert aux chandelles) : Ballades, Nocturnes, Polonaises, Scherzos, Mazurkas...

- Mardi 28 février à 20h avec Herbert du Plessis

Les plus beaux airs d'opéra et Ave Maria... :

Gounod, Haendel, Schubert, Mozart, Bizet, Puccini, Verdi...Ave Maria, Ombra Mai Fu, Agnus Dei, Nessun Dorma, Rigoletto, Panis Angelicus, The Lord's Prayer ...

avec Georges Wanis, Ténor et Miho Nitta, piano

- Dimanche 22 janvier à 16h

- Samedi 11 février à 19h