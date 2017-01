Plus d'infos sur le concert Festival Liszt Et Chopin à Paris

FESTIVAL LISZT et CHOPIN Les oeuvres les plus BRILLANTES des deux grands compositeurs servies pas l'exceptionnelle virtuosité de l'un des plus grands pianistes actuels : Rhapsodies Hongroises, Rêve d'Amour, la Campanella,... Ballades, Nocturnes, Valses, Scherzos, Etudes, Berceuse ,... avec HERBERT DU PLESSIS, piano (Steinway)