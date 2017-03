Plus d'infos sur le concert Caveau De La Huchette : Programmation De Mars à Paris

***Ouverture à 21h00 et début des concerts à 21h30***

Mercredi 1er mars : DOC SCANLON SWINGSTERS

Cette formation américaine basée à New-York vient se produire en Europe depuis deux ans. Le leader de ce quartet est le contrebassiste/chanteur Doc Scanlon : personnage charismatique et chaleureux de la scène « swing » new yorkaise depuis plus de 30 ans, il est également un excellent Entertainer. La musique proposée est résolument tournée vers le répertoire swing des années 20.aux années 40 ,les grands standards de Gershwin, Berlin & Porter comme ceux de Django Reinhardt, Fats Waller et Benny Goodman. Cette formation peut également jouer Louis Jordan, Bill Haley ou Louis Prima. Un quartet dont la sonorité est tout à fait unique grâce à la présence du washboard à la place de la batterie, et c'est Stéphane Séva, chanteur et washboardiste (Paris Washboard, To Frank and Ray, Swing Ondulé) qui tient cette place. Entre la sonorité ronde et colorée du clarinettiste à la Bennie Goodman et les thèmes chantés à trois voix, le swing est roi....Un régal pour les oreilles, un bonheur pour les danseurs.

Jeudi 2 et vendredi 3 mars : JEAN-MICHEL PROUST FLYING HOME

Heureux seront ceux qui découvriront, pour la première fois, ce répertoire exaltant ! Laissez-vous porter, laissez-vous emporter, le voyage peut désormais commencer...

Veuillez rabattre la tablette qui est devant vous, redresser votre siège, éteindre votre mobile et surtout, n'oubliez pas de boucler votre ceinture.Bon vol !

Samedi 4 mars : OLD FASHION JAZZ BAND

Un des meilleurs représentants du jazz nouvelle Orleans, le old fashion est à l'origine un orchestre de copains formé au lycée dans les années 60 et dont les pionniers sont toujours là. Il a su, au gré des évènements de la vie, maintenir le cap de l'amitié et de la bonne humeur. Il continue avec swing et enthousiasme à faire vivre la musique de jazz traditionnel. Venez danser sur les standards ainsi que sur les compositions et arrangements personnels qui composent son répertoire.

Dimanches 5 - 12 & 26 mars : MEGASWING

Stéphane Roger et son Mégaswing Quartet vous proposent un répertoire swing entièrement dévoué à la danse. Tel est le mot d'ordre! Qu'on se le dise !!!!!

Lundi 6 et mardi 7 mars : DANY DORIZ SWING BAND

“Hommage à Lionel Hampton”

« C'est l'un des plus grands vibraphonistes du monde »...la prestigieuse organiste Rhoda Scott parle en ces termes de Dany Doriz ... Formé à la musique classique, il se passionne à 16 ans pour le vibraphone et le jazz. En 1975 rencontre à New York avec Lionel Hampton : ils se lient d'amitié et font ensemble une grande tournée européenne en big band. Sa vélocité et son sens de l'harmonie est une figure emblèmatique du jazz en France. Il se produit dans toute l'Europe, participe à de nombreux festivals avec les grands du Jazz : Lionel Hampton, Stéphane Grappelli, Memphis Slim, Bill Coleman, Wild Bill Davis, Illinois Jacquet, Al Grey, Harry Sweet Edison, Clark Terry, Red Holloway, Claude Bolling... il nous présente ce soir un hommage à son père musical : Lionel Hampton.

Mercredi 8 et jeudi 9 mars : ERIC LUTER - ZE FRENCH PROJECT

Swing et chansons z'en francais

Eric Luter ses complices vous proposent leur nouveau projet : des paroles françaises sur les standards du jazz.

Au programme Trenet, Salvador, Vian, Nougaro , Mimi Perrin mais aussi des textes originaux.

Une soirée idéale pour ceux qui ne possèdent pas parfaitement la langue de Shakespeare .

Avec Eric Luter trompette et chant ,Olivier Lancelot piano et chant , Cyril Guyot saxo et chant ,Stephane Nosserau batterie et chant et Jean Pierre Rebillard contrebasse et pas de chant (pour l'instant !)

Et il vous présenterons ce soir là leur cd qui vient de sortir.

Vendredi 10 mars : CLAUDE TISSENDIER - JAZZ SWING GROUP

La réputation de Claude Tissendier n'est plus à faire, saxophoniste de talent au phrasé clair et au swing impeccable. C'est en toute évidence que César l'a invité pour ces deux soirées placées Clarinettiste et saxophoniste, Claude TISSENDIER fait partie du grand orchestre de Claude Bolling depuis 30 ans. Cela ne l'a pas empêché de mener une carrière personnelle de chef d'orchestre (SAXOMANIA) et d'enregistrer sous son nom une quinzaine d'albums avec des invités prestigieux : BENNY CARTER, PHIL WOODS, CLARK TERRY, GUY LAFITTE, TEDDY EDWARDS ...sous le signe du Swing, de la danse et de la bonne humeur !

Samedi 11 mars : LE CAVEAU DE LA HUCHETTE ET LE THEATRE DE LA HUCHETTE PRESENTENT UN HOMMAGE A BORIS VIAN.

Eric Luter chante Boris Vian au Caveau de la Huchette et l'écume des jours est à l'affiche du théatre de la Huchette.

Boris VIAN, icône de St Germain des Prés, était à la fois écrivain, musicien et chanteur.

Mais il était aussi musicien de jazz.

Eric LUTER, trompettiste et chanteur, fils du clarinettiste Claude LUTER qui fût un des copains de Boris, lui rend hommage pour le cinquantième anniversaire de sa disparition.

Un concert autour de ses chansons qu'il a écrites entre autre avec Henri SALVADOR et des standards de jazz qu'il aimait et qu'il a été un des premiers à jouer en France.

Dimanches 12 & 26 mars : MEGASWING

Stéphane Roger et son Mégaswing Quartet vous proposent un répertoire swing entièrement dévoué à la danse. Tel est le mot d'ordre! Qu'on se le dise !!!!!

Lundi 13 mars : JEAN PAUL AMOUROUX BOOGIE MACHINE

Ce n'est pas par hasard si Memphis Slim surnommait Jean-Paul Amouroux “Boogie Woogie Slim et si Milt Buckner l'appelait Jean-Paul Boogie Woogie... C'est le pianiste français N°1 du Boogie Woogie .Dès l'âge de 14 ans, il découvre les joies de la basse ambulante du boogie-woogie alors que ses parents le destinaient au violon. Pensionnaire dans une institution religieuse, il malmenait les harmoniums de l'établissement et jouait le Boogie Woogie à l'orgue de la chapelle... à la grande stupeur des religieuses !!

Mardi 14 mars : THE SWEET SYSTEM

“Hommage à Ella”

Du mercredi 15 au samedi 18 mars : PETE ALEN SWING BAND (GB)

Pete fait vibrer le public à travers le monde avec son propre style combiné avec un certain sens de l'humour. C'est certainement l'un des meilleurs musicien de jazz anglais du moment. Il saura vous faire retrouver le sourire avec notamment ces « happy foot-tapping jazz songs ».

Du dimanche 19 au mardi 21 mars : CHASE GARETT BOOGIE BAND (USA)

Chase Garrett a commencé à jouer du piano professionnellement à dix-sept ans et a participé à de nombreux festivals de blues et boogie woogie à travers les Etats-Unis et l'Europe. Après avoir été fortement influencé par des artistes tels que Oscar Peterson, Erroll Garner, Otis Spann et Meade Lux Lewis, son style est devenu un mélange de boogie woogie, blues, swing et stride qui satisfera tous les publics. Chase se consacre au piano, non seulement en tant que pianiste, mais aussi comme professeur, organisateur d'événement et producteur.

Mercredi 22 et jeudi 23 mars : DANY DORIZ INVITE TONI SOLA

Hommage à Illinois Jacquet

Du super swing à la Hampton et un son à la jacquet. Que demander de plus à un groupe de jazz.

Vendredi 24 et samedi 25 mars : PANAMA SWING

Panama Swing est un orchestre de 7 musiciens et une chanteuse dans la pure tradition des années 40-50...des arrangements vocaux inédits, un touche d'élégance rétro, un look 100% vintage. C'est une soirée idéale pour tous les amoureux du Lindy Hop. Venez découvrir ce nouvel orchestre pétillant !

Dimanche 26 mars : MEGASWING

Stéphane Roger et son Mégaswing Quartet vous proposent un répertoire swing entièrement dévoué à la danse. Tel est le mot d'ordre! Qu'on se le dise !!!!!

Du lundi 27 au jeudi 30 mars : LE SWING SOCIETY

Charles Mingus a dit un jour que le jazz n'aurait jamais dû quitter les salles de danse. Duke Ellington trouvait sa musique plus excitante à jouer devant un public de danseurs. C'est dans l'héritage de ses illustres ainés que s'écrit l'histoire de « Le Swing Society ».

Crée en 2006 à l'initiative du batteur Patrick Jouannic, Le Swing Society rappelle que le jazz, le swing et le blues sont musiques d'une même et grande famille. Programmé dans de nombreux festivals, le groupe s'adresse autant à un public « festif » de danseurs qu'à un public sensible à l'expression imprégnée de blues du chanteur, guitariste et harmoniciste : Kevin Doublé.

Le premier album, « believe in music », sorti en 2009 est un album exclusivement de reprises. Le titre du second album, « In Time », sorti en 2013, en dit long sur la volonté de partager la musique du groupe au plus grand nombre et d'inscrire « Le Swing Society » dans son époque avec des compositions originales et des standards de jazz dont les arrangements vont puiser dans des courants plus actuels.

Vendredi 31 et samedi 1er avril : SAM BURCKHARDT JAZZ SWING ORCHESTRA

Né en Suisse, Sam BURCKHARDT émmigre à Chicago à l'orée des années 80, sous l'impulsion du pianiste Sunnyland Slim (Muddy Waters), qui l'invite à rejoindre son orchestre. Il cotoie alors des grands noms du blues américain tels que Hubert Sumlin, Johnny Littlejohn, Steve Freund, Robert Stroger, Robert Covington, Pinetop Perkins, Erwin Helfer, Floyd McDaniel, Jimmy Rogers, Louis and Dave Myers, Fred Below, Smokey Smothers, Zora Young and Big Time Sarah. Dans les années 90, Sam participe à des projets tels que les Mighty Blue Kings, The big Swing ou encore The Sam Burckhardt combo avec lesquels il parcoure les Etats Unis et l'Europe. Après avoir reçu le Swiss Blues Award en 2008 et avoir été finaliste, du Swiss Jazz award au festival d'Astoria en 2016, Sam sort, en 2015,Fly Over, son 11ème album sur son propre label, Airway Records. C'est accompagné du Lucas Montagnier Trio Lucas Montagnier (g), Thibaut Chopin (b), Baptiste de Chabaneix (dr), qu'il se produira sur la scène du caveau de la huchette.