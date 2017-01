Plus d'infos sur le concert Nino/nina à Paris

Les textes de Nino mis en lumière par le personnage de Nina, sur les musiques reprises en version funk, biguine, blues, bossa. Le trio a respecté l'éclectisme du compositeur en l'adaptant à sa personnalité.

Léger, drôle et poétique, l'univers de Nina à la poursuite de Nino ne manquera pas d'exalter et d'enthousiasmer petits et grands. Portés par leurs influences culturelles multiples, NinO/NinA vous emportera dans un tourbillon d'aventures auprès d'un Nino Ferrer revisité dans son interprétation vocale et musicale.

Eloïse s'invente des personnages dans l'univers désordonné, joyeux et nostalgique de Nino Ferrer. Elle envoie valser les mots et les langues. Ici il est question de chanter ensemble, de rire et que l'on soit émus. Du spectacle en somme, un hommage à la musique de Nino, une performance en chanson, une virée dans la dérision, l'amour et la nostalgie.