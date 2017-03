Plus d'infos sur le concert Mora Vocis à Paris

MORA VOCIS, voix solistes au féminin ELS JANSSENS-VANMUNSTER, direction artistique Mater Dolorosa - Femmes au Tombeau monodies et polyphonies médiévales (Manuscrits de Las Huelgas, Tours, Florence...) et contemporaines (Caroline Marçot, Ivan Moody) "Mater Dolorosa - Femmes au Tombeau" met les femmes dites "pleureuses" de la Passion dans une lumière différente, car, en premiers témoins de la résurrection du Christ, elles en deviennent les premières messagères. Cinq tableaux sonores contemporains, commande de l'Abbaye de Sylvanès à Caroline Marçot, sont mis en miroir aux extraits de jeux liturgiques et autres chants médiévaux des XIIe et XIIIe siècles, dont plusieurs sont issus de manuscrits écrits pour des femmes. Ainsi, les plaintes du début de la période de Pâques font place aux chants d'émerveillement puis à la réjouissance des alléluias jubilatoires. Le parcours déambulatoire des chanteuses s'inspire de la géobiologie et de la géométrie sacrée, grâce aux multiples échanges avec la géobiologue Françoise Dautel.