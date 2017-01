Plus d'infos sur le concert Croque-musique : Schubert/arensky à Paris

Des concerts de musique de chambre à l'heure de votre pause déjeuner Avec les musiciens de l'Orchestre Lamoureux Quatuor à cordes SCHUBERT Quartettsatz D. 703 ARENSKY Quatuor à cordes n°2 en la mineur op. 35 Envie d'un déjeuner hors du commun ? Emportez votre sandwich, votre sushi box ou votre soupe maison et entrez dans la fantastique Salle des fêtes de la Mairie du IVe arrondissement de Paris. En quelques minutes, vous échapperez à votre quotidien avec les musiciens de l'Orchestre Lamoureux qui joueront pour vous les plus belles partitions de musique de chambre. Un programme spécialement conçu pour les travailleurs pressés et les mélomanes gourmands.