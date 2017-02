Plus d'infos sur le concert Teenage Fanclub + 1ere Partie à Paris

GAITE LYRIQUE PRESENTE (licence en cours)

GRANDE SALLE DEBOUT OUVERTURE DES PORTES 20H FIN DU SON 23H30 Le groupe a passé les deux dernières années en studio entre Glasgow, Hambourg et la Provence, prenant le temps nécessaire à l'éclosion d'un nouvel album, "Here". Leur musique fricote toujours avec les tourments de l'adolescence et l'évidence de l'universalisme pop. Avec un titre aussi simple et pur que « I'm in Love », qui ouvre ce premier album en près de six ans (après "Shadows", paru en 2010), les lignes des vertes années de l'indie rock et pop 90's ne sont décidément pas prêtes à bouger. S'appuyant sur la nostalgie présente en chacun de nous, Teenage Fanclub ne dit pas autre chose que : la pop à guitare se débattra toujours avec le sentimentalisme. « Le jour où l'on dressera la liste des quelques groupes pop qui nous sont venus en aide quand nous avions un bout du coeur ou le tibia brisé, on y couchera très certainement le nom de Teenage Fanclub. Depuis plus de vingt ans, le groupe originaire de Glasgow (formé en 1989) n'a jamais oublié de venir nous tendre ses disques lors des coups de moins bien. Des disques sous influence Byrds, Big Star ou Beach Boys, qui croient autant au bonheur éphémère qu'à la lose passagère. Chez Teenage Fanclub, ce qu'on cherche à raconter, c'est ce joli moment d'entre-deux où l'éclaircie semble poindre en plein marasme. Ou alors celui où l'on comprend que l'épiphanie va brutalement s'achever. Des albums comme Bandwagonesque (1991), Thirteen (1993) ou encore Grand Prix (1995) et Songs from Northern Britain (1997) regorgent de petites bandes originales pour ces étranges périodes interstitielles. » LES INROCKS « Here (2016), disque hautement envoûtant, montre avec maturité que le groupe peut encore se développer et s'améliorer. Si cet album était leur dernier, ils feraient leur sortie à leur apogée, ce qui prouve plus que jamais leur pertinence et leur importance . Après plus de trois décennies, Teenage Fanclub confirme sa place à la table des plus grands groupes écossais. » THE QUIETUS