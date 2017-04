Plus d'infos sur le concert La chanson française en toute intimité à Paris

En plein quartier du Marais, face au Musée de la Chasse et des Archives Nationales, Le Connétable vous accueille dans un cadre chargé d'histoire...

Richard interprète un répertoire français, en arrangement intimiste guitare/voix (Aznavour, Barbara, Nougaro, Le Forestier, Reggiani, Dimey, etc...). Des interprétations, et non des imitations, mâtinées de narratifs alexandrins...

Dans cette cave intimiste, la qualité du son est incroyable !

Entrée libre et gratuite.

Quelques critiques : http://www.billetreduc.com/131006/evtcrit.htm

=====

Le Connétable

55, rue des ARCHIVES

75003 Paris

Tél : 01.42.774.140

Métro : Rambuteau (ligne 11)/Hôtel de Ville (ligne 1/11)

RER : A/B/D

Bus : 29/75

=====

Infos réservation :

01.42.774.140