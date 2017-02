Plus d'infos sur le concert Atout de Suites à Paris

Paul Beynet: piano

"Atout de Suites"

Voici trois illustrations du genre musical « suite de danses », magnifié par la musique de Johann Sebastian Bach, Claude Debussy et Maurice Ravel. Créée en 2008, Réminiscences introduit la thématique de ce programme, telle un prélude. Initialement composée pour saxophone soprano, cette pièce de Christian Elin évoque grand nombre de sonorités et de danses anciennes. La Première Partita, suite de danses à la remarquable intensité, incarne idéalement son genre par sa construction. La célèbre Suite Bergamasque est une délicieuse héritière assaisonnée et revisitée par l'univers d'un jeune Debussy. Le Tombeau de Couperin, laisse entrevoir à travers un sublime langage de nombreuses réminiscences tonales et mélodiques issues du discours baroque, auquel Ravel accordait une si grande dimension.

... à la manière d'un prélude

Christian Elin

Réminiscences (2008)

Transcription pour piano par Paul Beynet

Johann Sebastian Bach

Première Partita

Claude Debussy

Suite Bergamasque

entracte

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin

