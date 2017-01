Plus d'infos sur le concert Pascal Bihannic Trio - Wake Up ! à Paris

Akatumusics présente (Lic.2-1041537) présente ce spectacle

Artistes : Pascal Bihannic /Vincent Limouzin/Anthony La Rosa La force des tambours,La simplicité du Trio,L'harmonie du respect et de l'écoute profonde,Pascal Bihannic Trio s'adresse à vous, passionnés de « beau son » et de musique gracieuse. Savourez l'énergie et la joie nées de cette union des genres : Afro, Classique and jazz.Un repos pour votre esprit ! Un régal pour vos oreilles !Personnes à mobilité réduite : 01 42 61 89 90