Plus d'infos sur le concert Zinnya à Paris

Zinnya sera en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise jeudi 12 janvier 2017.

Zinnya, c'est un mélange savoureux alliant chanson, jazz et musique du monde, ou plutôt musique d'un monde sublimé, où les couleurs sont plus vives, où l'émotion est reine. Les textes en Fran?ais, Anglais, Arabe, parfois même dans une langue imaginaire, nous content les maux de l'âme, nous transportent dans un univers à la fois réaliste et fantasmé, empreint d'une grande sincérité. Laissez- vous porter par le grand voilier d'une inspiration multicolore !

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/zinnya/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com