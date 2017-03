Plus d'infos sur le concert Tiziana Valentini : Chanson Du Dedans à Paris

Tiziana Valentini en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise mercredi 1er mars 2017.

Des compositions chantées en fran?aise à l'accent rital...

De l'accordéon au violoncelle, Du humain beatbox aux bruitages électro...

De la voix aux multiples registres, aux rythmes composés...

Un répertoire qui se promène entre chanson fran?aise, jazz, = hip hop et qui parfois frôle le punk. Des histoires urbaines, des expériences de vie, des joies, des peines et des délires qui racontent la société actuelle et ses contradictions...

Chanté toujours avec les tripes, quand le fran?ais n'est pas sa langue maternelle, un mélange plein d'émotions qui provoque une certaine franchise, une naïveté...

Tiziana Valentini : Chant, Textes et Musiques

Maxime Perrin : Accordéon , Synthé, Arrangements

Mauro Basilio : Violoncelle Electro, Loops, Beat Box

Site web : http://www.labellevilloise.com/tiziana-valentini-chanson/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com