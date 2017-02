Plus d'infos sur le concert The Mystery Lights à Paris

LIVE ART FACTORY BY CARAMBA PRESENTE : 1-1056518/2-1056517/3-1056519

En cette période qui clame qu'il n'y a plus vraiment de bons groupes à NYC - la moitié de la scène musicale ayant fui pour la Californie ensoleillée - The Mystery Lights font figures d'ovnis. Ces jeunes garçons n'inversent pas seulement la tendance : en migrant à l'est malgré l'attraction de la côte ouest, ils ont aussi débarqué au creux de la Big Apple pour s'en imprégner, s'immerger dans son action et sa diversité. Les musiciens partagent tous un appartement à Ridgewoods dans le Queens, improvisant le sous-sol comme studio de répétition. Le groupe joue avec la même conviction, l'immédiateté, la force brute de ses ancêtres, des Velvets aux Voidoids... The Mystery Lights sont la preuve vivante que la musique contemporaine, en l'occurrence le vrai rock'n'roll dans son essence, peut encore se rêver, se construire et se réaliser dans cette ville. Leurs performances live explosives sont graduellement devenues mythiques. Se déployant au gré des nuits, des mois et des années, le son des Lights a évolué vers un rock fuzz du 21ème siècle prenant sa source dans le rock garage 60s et le punk 70s. 2016 a vu embarquer ces chevaliers du rock vers la marche supérieure afin de libérer leur patte si distinctive en tournée et en studio. Lorsque les fondateurs de Daptone ont lancé Wick, leur sous-division rock, ils n'ont pas perdu de temps à approcher le groupe afin d'inaugurer leur catalogue. Quelques temps après la sortie du single "Too Many Girls" / "Too Tough To Bear", le label annonce l'arrivée de l'album, enregistré par l'incontournable Wayne Gordon sur une bande 8 pistes, dans la House of Soul, le mythique studio Daptone. « Ils sont la dernière sensation à agiter le microcosme des amateurs de rock garage estampillé sixties » - ROCK & FOLK « Ce disque est la première aventure rock'n'roll du prestigieux label soul Daptone Records. Coup d'essai, coup de maître » - VANITY FAIR « Rétro mais tellement frais » - GUITAR PART