Plus d'infos sur le concert The Blue Dahlia à Paris

The Blue Dahlia sera en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise samedi 11 février 2017.

De New York à Paris, une exploration contemporaine, groovy et pensive des carrefours entre les folklores musicaux du monde. Leader, Dahlia Dumont, originaire de Brooklyn, est une nomade. Elle suit son coeur à travers le monde, en passant souvent par la France. Partout où elle va, elle absorbe les traditions musicales, anciennes et nouvelles. C'est ce melting pot qui souffle la vie de son projet Blue Dahlia.

Des paroles en fran?ais comme en anglais, un accordéon et de la cumbia, un violon klezmer, les rythmes chauds et joyeux du reggae, du swing d'Amérique Latine, la voix du jazz et de la chanson fran?aise. Un son à la fois contemporain et folklorique, exotique et familier, naturel avec une énergie électrique. Leur nouvel album est prévu pour le printemps 2017.

Site web : http://www.labellevilloise.com/the-blue-dahlia/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com