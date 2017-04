Plus d'infos sur le concert Tango d'à côté à Paris

Concert tango 5 avril 2017

Au commencement le Tango était un genre intrépide et effronté, présent dans les rues, les cabarets et les bordels de Buenos Aires. A cette époque, ceux qui étaient intéressés par cette musique devaient le faire avec prudence afin de protéger leur réputation. L'expression «de côté» venant du fran?ais, commen?a alors à s'utiliser dans le lunfardo (l'argot porteño) comme synonyme de «faire secrètement» ou «sans attirer l'attention. Le groupe a choisi ce nom en référence à cette époque où jouer du Tango était un acte irrévérencieux, insoumis, rebelle et pour tenter de dépeindre ce style dans son état le plus originel .

Tango De Côté combine un son acoustique avec une rythmique canyengue et tenace, en traversant le genre du tango de ses débuts de guardia vieja à la nouvelle ère du tango contemporain.

Son répertoire de tangos, valses, milongas et musique populaire Argentine a été arrangée spécialement pour la danse.

Le groupe, composé principalement par Camilo Córdoba - guitare , et Gerardo Agnese - bandonéon, dispose de plusieurs possibilités de formations (duo - trio - quartet - etc). Les deux membres fondateurs, argentins résidents à Bruxelles, écrivent et dirigent les arrangement dans les différentes formations.

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com