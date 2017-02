Plus d'infos sur le concert Swing Vandals à Paris

Les Swing Vandals seront en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise mercredi 8 février.

Le quartet Swing Vandals propose de nombreux arrangements originaux autour de la musique du voyage et du jazz manouche. Avec le swing comme fil conducteur, ils interprètent des morceaux de jazz revisités aux couleurs du monde et chantés en plusieurs langues : tangos, musique hispanique et gipsy avec quelques accents de blues ainsi que des sonorités tziganes.

Le groupe possède plus de 150 dates et jouent dans des salles de concerts et pour des festivals à travers l'Europe : Festival Django Reinhardt Liberchies (Belgique), le Festival International de Jazz de Barcelona,Terre de Jazz, Cinespana, Clarijazz, etc.

Site web : http://www.labellevilloise.com/swing-vandals/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com