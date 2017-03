Plus d'infos sur le concert Shabaka & The Ancestors à Paris

GIANTSTEPS ( 2-1055383 ) présente ce concert

Shabaka Hutchings s'arrête à la Maroquinerie lors d'un concert unique pour la présentation de son nouvel album : Shabaka & the Ancestors - Wisdom of Elders, paru récemment sur Brownswood (le label de Gilles Peterson). Après avoir enflammé les scènes estivales avec "Sons of Kemet" et "the Comet is Coming", il publie un premier album sous son nom enregistré en un jour en Afrique du Sud. La tradition au service de la transe, qui confirme ce saxophoniste londonien comme un acteur majeur de la scène internationale.Accès PMR : 01 40 33 35 05