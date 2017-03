Plus d'infos sur le concert Ryadh à Paris

Ryadh sera en concert acoustique à la Bellevilloise jeudi 2 mars 2017.

Véritable showman, Ryadh est un pianiste hors pair aux textes fins teintés d'humour. Son premier album « Je Rêve » est un savant mélange de soul et de chanson empreint de jazz et délivrant un message fort. Auteur, compositeur, et interprète, Ryadh est un univers à part entière.

Site web : http://www.labellevilloise.com/ryadh-4/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com