Plus d'infos sur le concert Ryadh à Paris

Ryadh sera en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise samedi 21 janvier 2017.

Véritable showman, Ryadh est un pianiste hors pair aux textes fins teintés d'humour. Son premier album « Je Rêve » est un savant mélange de soul et de chanson empreint de jazz et délivrant un message fort. Auteur, compositeur, et interprète, Ryadh est un univers à part entière.

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/ryadh-3/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com