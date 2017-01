Plus d'infos sur le concert Park Slope Rock School à Paris

Park Slope Rock School PARIS présente ses 18 groupes de jeunes rockers sur scène à la Bellevilloise le 22 janvier 2017 à 13h !

La Park Slope Rock School, école indépendante de rock destinée aux enfants âgés de 8 à 18 ans, a été fondée par le musicien et compositeur Jason Domnarski dans le quartier de Park Slope à Brooklyn, NY en 2008. PSRS joue un rôle important dans les réseaux tant éducatifs que musicaux new-yorkais, et elle est considérée comme l'un des « meilleurs cours de musique à New-York » par la revue Time Out New York. Depuis septembre 2011, la PSRS s'est installée également à Paris, pour offrir aux enfants parisiens le même possibilité de découvrir la musique rock dans une ambiance positive, interactive et stimulante... et en anglais !

Maintenant dans sa cinquieme année, la Park Slope Rock School PARIS est devenue une communauté internationale qui conserve la formule gagnante PSRS : chaque élève est rattaché à un groupe au sein duquel il est formé à la pratique scénique, la composition et la théorie musicale. A la PSRS, le pouvoir du groupe est considéré comme étant un cadre éducatif stimulant pour l'apprentissage de la musique et l'acquisition d'une vraie confiance en soi. Les élèves travaillent avec leurs pairs pour développer un « son » commun, tout en enrichissant constamment leurs compétences personnelles. Ils apprennent la musique à partir des grands standards du rock (David Bowie, AC/DC, Rolling Stones, etc.) et écrivent leurs propres chansons. Notre cursus favorise l'apprentissage collaboratif dans un cadre créatif qui permet de s'exprimer à travers la musique. Des séances d'enregistrement en studio et photo ainsi que des master class figurent parmi nos activités complémentaires.

Nos cursus semestriels s'achèvent par un concert à la Bellevilloise, dans le 20ème arrondissement de Paris. Cette opportunité de jouer sur scène dans une vraie salle de rock devant des centaines de fans qui les soutiennent est une expérience essentielle pour nos élèves.

