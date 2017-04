Plus d'infos sur le concert Paris Cumbia Festival #2

PARIS CUMBIA FESTIVAL 16 avril 2017

- Ménilmontant Productions & SO Prod présentent -

????? PARIS CUMBIA FESTIVAL ?????

Sam. 15 et Dim. 16 Avril 2017 (veille de jour férié)

???? @ La Bellevilloise (Forum & Club) ????

- CONCERTS - DJ'S - EXPOS - MAQUILLEURS -

PROJECTIONS - TATOUEUR - COURS DE DANSE

Ménilmontant Productions & SO Prod (producteurs de la « Big Fiesta de Cumbia ») ont réuni un staff d'afficionados autour de 2 soirées consécutives entièrement dédiées à la planète Cumbia.

Ce genre musical né en Colombie au XVII siècle, s'est progressivement étendu à toute l'Amérique Latine, puis répandu au reste du monde en donnant naissance à plusieurs styles de fusion ces dernières des années.

Bienvenidos à La Bellevilloise pour cette grande fiesta aux couleurs de l'Amérique Latine avec une pléiade d'artistes chevronnés prêts à vous faire bouger les fesses aux sons de la cumbia. Illustration parfaite de la fusion de styles, on retrouvera entre autre le groupe mexicain Kumbia Boruka et le nouveau combo de Captain Cumbia baptisé La Dinamitaaa qui profiteront de l'événement pour fêter la sortie de leur album.

A découvrir ou à redécouvrir aussi, le trio Tito Del Monte, les péruviens deRaspafly Cumbia, le big band Orquesta Chilaquiles et les colombiens deCumbia y Cardon, Marimba y Chirimia et tutafé. Après les concerts, place aux dj sets de DJ Cucurucho, DJ Mafe, Captain Cumbia, Cocosett ,Cambimba, Dj Dany Romero et La Original Batichica pour danser jusqu'au petit matin.

Il y aura aussi des expos et des projections dans le forum, des maquilleurs pour se transformer en squelettes mexicains, un cours de danse de FRANCY CALISABOR et même un tatoueur pour que ce festival reste inoubliable !

???? PROGRAMME CONCERTS & DJ'S ????

????????? dimanche 17 avril 2017 ?????????

- CONCERTS -

- Tutafé (Forum) https://www.facebook.com/thetutafe

Marimba y Chirimia (Club) https://www.facebook.com/marimbachirimia

- La Dinamitaaa (Club) https://www.facebook.com/ladinamitaaa

- Kumbia Boruka (Club) https://www.facebook.com/lakumbiaboruka

- DJ'S -

- Dj Dany Romero (Forum) https://www.facebook.com/Dj-Dany-Romero-138357219545585

- Dj Mafé (Forum) https://www.facebook.com/djmafee

- Cambimba (Club) https://www.facebook.com/Cambimba-515033155336198

Infos réservation :

Digitick Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com