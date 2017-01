Plus d'infos sur le concert Oblique à Paris

Oblique en live à la Bellevilloise samedi 14 janvier 2017.

Des beats désarticulés et robustes sous les doigts de Simpson Sanhill, nappés par les synths profonds, le sax charnel et la voix suave de Félix Felp Petit, la basse rondement rock de cet étonnant Thony, les flûtes mystiques et envolées lunaires de Sélim le Chan. Le progressive hop d'Oblique, une musique empreinte de jazz, de soul, de rock progressif et de hip-hop off beat.

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/oblique/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com