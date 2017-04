Plus d'infos sur le concert Manasses De Sousa à Paris

Concert MANASSÉS DE SOUSA 7 avril 2017

Manassés de Sousa est un des grands musiciens brésiliens actuels. Autodidacte, ce multi-instrumentiste (guitare 6, 10, et 12 cordes, mandoline, guitare portugaise et cavaquinho) a développé une sonorité propre, sensible et brutale, mélange d'intuition et de virtuosité. Manassés a enregistré avec Mercedes Sosa, Paco de Lucia, Hermeto Pascoal, Chico Buarque et Gal Costa. Son dernier album, « Mana Mano », à la guitare 12 cordes, est un disque d'une grande puissance évocatrice, où se mêlent compositions et hommages (Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Beatles). Il se présentera en duo avec Ney Veras (percussions).

