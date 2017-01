Plus d'infos sur le concert Los Del Monte à Paris

Los Del Monte seront en concert dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise mercredi 4 janvier 2017.

Los del Monte regroupe des musiciens aux parcours variés et divers. Ils ont décidé d'unir leurs talents en formant ce collectif d'instrumentistes nourris par les rythmes latins d'Outre-Atlantique, et plus particulièrement ceux de Cuba. Né de la rencontre de musiciens parisiens évoluant dans le monde de la salsa, Los del Monte prend son envol en avril 2007 et s'inspire du « Son », empreint de swing et d'élégance. Venez découvrir le répertoire des grands compositeurs et soneros cubains tels que M. Matamoros, I. Pinheiro, A.Rodriguez, F. Neri Cabrera ou A. Barroso ainsi que leurs créations. A bailar y gozar sin moderacion !

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/los-del-monte-2/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com