Plus d'infos sur le concert Les Obsédés Du Monde à Paris

Les Obsédés du Monde seront en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise jeudi 9 février 2017.

Entre Bobby Lapointe et les Têtes Raides, Les Obsédés du Monde nous parlent d'humanité, de prise de conscience, d'amour et de désespoir avec cynisme et poésie. C'est ainsi que ces trois frangins nous offrent des comptines réalistes, qui nous feraient presque mourir de rire. Dans leur univers tragico-burlesque aussi généreux que spontané, les voix s'entremêlent, se lancent la balle et se font échos.

C'est cet imaginaire farfelu et réaliste qu'ils comptent bien partager avec vous sur les routes de France et de Navarre.

Site web : http://www.labellevilloise.com/les-obsedes-du-monde/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com