Plus d'infos sur le concert Les Freres Dubz à Paris

Concert FRERES DUBZ 8 avril 2017

Les frères Dubz, toujours en vadrouille, sont adeptes des représentations improvisées dans les rues, au plus proche du public. Ils se nourrissent des musiques traditionnelles qui ont croisé leur chemin et en ont fait leur répertoire. En résulte un voyage au sein d'une dimension imaginaire entre les Balkans et les territoires du jazz manouche.

Les Dubz font également partie du collectif international de musique de rue Jingle Django.

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com