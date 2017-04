Plus d'infos sur le concert Kwalunga à Paris

Concert KWALUNGA 20 avril 2017

Crédit photo : Eric Garault

Trois musiciens aux trajectoires multiples et diablement affutés (Lameck Macaba, guitiare/chant ; Romain Lecuyer, contrebasse ; Pyzeca, percussions) font converger leurs envies et leurs talents pour créer une musique inédite, organique et puissante.

Le trio (deux brésiliens, un fran?ais) va puiser à la source des ?claves' africaines ancestrales, particulièrement originaires d'Angola, pour créer en langue Kimbundo et Kikongo d'Angola et en Portugais du Brésil des chansons dont l'élaboration harmonique doit autant à la samba et à la bossa qu'au jazz.

C'est concis, c'est tissé serré, ?a respire, c'est inspiré, c'est dense, c'est dansant. ; c'est fort.

Leur premier EP, ?Bantu Vivido' sortira début juin.

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com