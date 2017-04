Plus d'infos sur le concert Kiera-Lorelle à Paris

Concert Kiera-Lorelle 12 avril 2017

Kiera-Lorelle est une chanteuse-compositrice qui commence à faire parler d'elle au sein de la scène nu soul fran?aise. On retrouve aussi dans sa musique une ambiance pop made in UK.

Influencée par des artistes tels qu'Erykah Badu, la londonienne est partisane d'une fusion des genres afin de dessiner un style musical particulier.

Ses chansons WDWG et Au Revoir Tristesse flirtent entre RnB, soul, jazz et electro, et seront disponibles sur son 1er EP à paraître en juin.

Déjà très active en Europe, Kiera-Lorelle viendra se produire à Paris avec Daniel Moreau au clavier pour un duo inédit !

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com