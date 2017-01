Plus d'infos sur le concert Je Perds Le Fil à Paris

Spectacle de chansons françaises trip-hop électro, à l'univers onirique, intimiste, décalé.

Dans le dédale des songes et des ombres, chacun erre à sa manière, en quête du fil qu'il a perdu, rompu.

Dans un univers où l'onirique absorbe le réel, le sombre mord la lumière, où les sons syncopés côtoient les envolées, chacun explore les mille facettes du miroir, et se cherche, et se ressent, et se tend, puis se libère dans un labyrinthe de sensations.

Un ailleurs.

Distribution :

Vivien Philippot (Compositeur, chanteur, saxophoniste,MAO, textes),

Doro-T(chanteuse, textes),

Marta Lewandowska (violoncelliste),

Pierre-Antoine Winter-Samary (clavier),

François-Henry Rainson (Scénographe, création lumières),

Serial P (Ingénieur du son),

Mathieu Rapinier (Assistant son),

Pierre Pirol (Metteur en scène),

Lou Delville (costumes).