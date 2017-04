Plus d'infos sur le concert Jazz Brunch W/ Pierre Goodart Trio à Paris

La force des mélodies, l'énergie du rythme et la liberté d'improviser

Basés avant tout sur la force des mélodies, la musique et l'univers éclectiques du Pierre Goddart Trio sont à la croisée des chemins entre ballades, influences funk et fusion, musique improvisée et rythmes empruntés aux musiques dites du monde »

Pour ce jazz brunch, le Pierre Goodart Trio prendra soin de vos papilles en vous proposant quelques standards de Jazz « revisités » avec :

Pierre Goodart : batterie

Fred Borey : saxophones

Jérémy Hinnekens : orgue

Après son premier opus intitulé « Fuite de Jazz » le Pierre Goodart Trio s'enfermera à nouveau pour l'enregistrement de son deuxième album le 6 et 7 avril 2017.

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com