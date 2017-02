Plus d'infos sur le concert Jazz Brunch : Nicolas Blampain & Eric Gombart à Paris

Le jazz brunch de la Bellevilloise sera animé par Nocolas Blampain et Eric Gombart dimanche 26 février 2017.

Eric Gombart et Nicolas Blampain sont 2 guitaristes acoustiques qui ont ce goût commun pour le jazz et le groove. C'est lors d'une jam qu'ils se rencontrent. 20 ans d'écart les séparent, ils ne se connaissent pas mais leurs guitares discutent comme de bons vieux amis. Cette alchimie rare et une complicité évidente sonnent le départ de leur aventure qui tire son originalité dans l'adaptation de morceaux populaires, teintés de jazz et de groove, de Michael Jackson aux Beatles en passant par les Bee Gees et Richard Bona.

Site web : http://www.labellevilloise.com/jazz-brunch-w-nicolas-blampain-eric-gombart/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com