Plus d'infos sur le concert Jazz Brunch : Hoop à Paris

Le Jazz Brunch de la Bellevilloise du dimanche 15 janvier 2017 sera mis en musique par le duo Hoop.

Les deux musiciens du duo Hoop se plongent dans les compositions de Charlie Parker, Miles Davis, Lee Konitz ou encore Jimmy Giuffre, et partagent en toute simplicité leur attachement au jazz américain du milieu du XXème siècle. Une rencontre inattendue entre cor et guitare qui génère une matière sonore à la fois minimaliste et chaleureuse, point de départ d'un swing libéré où improvisation et écriture s'épanouissent naturellement.

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/jazz-brunch-w-hoop/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com