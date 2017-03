Plus d'infos sur le concert Jack Simard à Paris

« Je m'appelle Jack Simard et j'écris des chansons... ».

Soulevé par l'orchestration puissante et virtuose de ses musiciens (avec notamment l'excellent Alain Musichini à l'accordéon et Yannic Villenave au piano et aux arrangements, une section cuivre tonitruante et un duo basse/batterie impeccable), ce grand échalas débordant d'énergie lâche toute la puissance de ses mots qui prennent l'ampleur de ses interprétations théâtrales et farfelues. En plus d'être un véritable talent d'écriture, Jack Simard nous emporte dans un univers intense et explosif sur des orchestrations riches empruntant à toutes les couleurs du jazz. Simard, c'est surtout cette manière caractéristique et inimitable de vivre ses textes sur scène dans un spectacle débordant d'une énergie brute à la fois vive et à fleur de peau qui fait l'unanimité partout où il est accueilli.

Site web : http://www.jacksimard.fr/

Infos réservation :

Tél. 0143711576