Le jazz brunch de la Bellevilloise sera mis en musique par le Jean-Charles Acquiaviva Trio dimanche 12 février 2017.

Entre ses mains et celles de sa rythmique hautement complice, le Jean-Charles Acquaviva Trio met en avant des compositions originales et des standards de jazz revisités tels que « All Blues » version Dixieland ou « Autumn Leaves », proche de l'empreinte classique. Ces compositions mélangent jazz moderne et héritage bebop où le lyrisme mélodique, la vélocité et le style percussif sont les maîtres mots. Le partage et l'interaction entre les musiciens sont d'autant plus fort dans cette formation en trio.

Site web : http://www.labellevilloise.com/jean-charles-acquaviva-trio-2/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com