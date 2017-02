Plus d'infos sur le concert Hair Brothers à Paris

Les Hair Brothers seront en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise mercredi 15 février 2017.

Dans un esprit d'ouverture et de liberté, le duo Hair Brothers vous invite à voyager dans la spontanéité de l'instant, sur les sphères du jazz et des musiques du monde (essentiellement brésiliennes mais pas uniquement) ou à revisiter des intemporels de la pop et de la chanson. Leur répertoire inclut également des compositions originales. Laissant la part belle à l'improvisation, leur musique est à la fois accessible à tout public, et suffisamment inventive et exigeante pour plaire aux mélomanes avertis.

Site web : http://www.labellevilloise.com/hair-brothers/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com