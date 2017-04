Plus d'infos sur le concert Guillaume Ramaye Trio à Paris

Concert GUILLAUME RAMAYE TRIO 14 avril 2017

Ce projet est né de la rencontre entre trois jeunes musiciens réunionnais.

Ils ont en commun l'héritage musical de leur île, mais également diverses influences telles que le jazz ou encore le gospel. A cet effet, leur musique est issue d'un métissage entre la musique traditionnelle réunionnaise et les musiques actuelles. On y retrouve des compositions, mais ils reprennent aussi des standards de la chanson réunionnaise, qu'ils réarrangent de manière originale. Parmi leurs influences locales ; on peut citer Meddy Gerville, Fabrice Legros, Jim Fortuné...

Cette formation en trio est ainsi composée de Cyprien Zeni (chant/guitare), Sunny Adroit (basse) et Guillaume Ramaye (piano).

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com