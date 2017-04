Plus d'infos sur le concert Gaumar à Paris

Gaumar - Yellow time à la Bellevilloise ! 6 avril 2017

Bercée par la musique et les voyages depuis toute petite, la chanteuse auteure compositrice Gaumar, 21 ans, puise son inspiration partout. Dans la rue, le métro, dans l'amour, et chez les gens qu'elle rencontre. Férue de rap, de reggae, de chanson fran?aise, de pop et de jazz, amoureuse des mots et des histoires, elle nous fait groover au son d'un une musique solaire jonglant entre le fran?ais et l'anglais.

Récemment signée sur le label indépendant Active Records, elle enregistre ses propres compositions à découvrir dès ce printemps avec un premier titre intitulé « Entre tes doigts ». Son EP suivra très prochainement tandis qu'on pourra retrouver Gaumar en concert au Bus Palladium le 18 mai pour l'Active Indie Festival !

l

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com