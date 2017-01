Plus d'infos sur le concert Fiesta Sin Fronteras à Paris

La Fiesta Sin Fronteras est de retour à la Bellevilloise vendredi 13 janvier 2017.

? Ménilmontant Productions & SO Prod présentent ?

?????? FIESTA SIN FRONTERAS ???????

Tempos latinos, balkaniques, afro-latin mais pas que : C'est une nouvelle fiesta que vous proposent Ménilmontant Productions

et SO PROD, distilée par les djs spécialistes de la scène tropicale parisienne dans le Forum de la Bellevilloise.

Au programme : Cumbia, Balkan-Beats, Tropical, Brasil, ...

Un voyage musical pour danser jusqu'au bout de la nuit !

? CAPTAIN CUMBIA (Ménilmontant Productions)

Multi-instrumentiste, chanteur, dj et producteur, le « Desperado » de Ménilmontant est un spécialiste de la Cumbia sous toutes ses formes. Dans son labo cumbiero il s'amuse à mixer, remixer, « mashuper » la cumbia colombienne, mexicaine, amazonienne et argentine avec du Hip-Hop, du Reggae-Dance Hall ou même des Balkan-Beats. Sur scène, il passe simultanément des platines à l'accordéon, du chant au mélodica sur des productions de son cru ou des chansons traditionnels de la cumbia. Agitateur de foules, ce showman (Télérama), vous entraine irrésistiblement dans la danse.

? DJ CUCURUCHO (Groovalizacion Radio)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux... Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

Site web : http://www.labellevilloise.com/2017/01/fiesta-sin-fronteras-3/

Infos réservation :

Prévente Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com